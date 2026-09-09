Visto l'avvio di stagione delle due squadre, è logico definire quella del prossimo 19 settembre tra Roma e Inter la sfida tra le formazioni al momento più accreditate per contendersi fino alla fine il traguardo Scudetto. E l'attesa nella Capitale è già febbrile: a dieci giorni dalla partita, non ci sono già più biglietti per assistere al match. Già definito quindi il terzo sold out stagionale all'Olimpico dopo Fiorentina e Atalanta.