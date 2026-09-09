Visto l'avvio di stagione delle due squadre, è logico definire quella del prossimo 19 settembre tra Roma e Inter la sfida tra le formazioni al momento più accreditate per contendersi fino alla fine il traguardo Scudetto. E l'attesa nella Capitale è già febbrile: a dieci giorni dalla partita, non ci sono già più biglietti per assistere al match. Già definito quindi il terzo sold out stagionale all'Olimpico dopo Fiorentina e Atalanta. 

Sezione: Focus / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 18:45 / Fonte: Forzaroma.info
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.