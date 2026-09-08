Gli organizzatori stanno svelando in tempo reale i candidati all'edizione del 2026 del Pallone d'Oro. La premiazione si terrà a Londra il prossimo 26 ottobre. Tra i 30 finalisti c'è anche Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e leader indiscusso dei nerazzurri. Presenti anche Messi, Nuno Mendes, Mbappé, Marquinos, Mané, Lamine Yamal, Kvaratskhelia, Kane, Hakimi, Haaland, Gabriel, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Dembelé, Cucurella, Cubarsì, Bellingham, Pacho, Joao Neves, Michael Olise, Ferran Torres, Upamecano, Rice, Quinoes, Vitinha, Vinicius Jr., Rodri, Saliba.

Il Toro è l'unico calciatore della Serie A. Nonostante una finale dei Mondiali in cui non è sceso in campo (decisivo in semifinale, ndr), ha fornito un grande contributo nell'economia offensiva del gioco dell'Inter durante tutto l'arco della stagione.