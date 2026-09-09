Molti tifosi dell'Inter hanno apprezzato l'outfit della squadra ieri sera al Bernabeu, con logo, tricolore e patch della Coppa Italia su sfondo nero e azzurro, senza nient'altro. L'assenza dello sponsor Betsson.Sport, anticipata nelle ore precedenti, non è certo passata inosservata. Tutto nasce dalla legge in vigore in Spagna, dove è vietato fare pubblicità a operatori del betting da parte di club sportivi. Onde evitare una sanzione, dunque, in casa nerazzurra si è optato per rimuovere il main sponsor per l'occasione.
Un'occasione che si ripeterà il 3 novembre 2026 a Rotterdam, quando l'Inter affronterà il Feyenoord nella quarta giornata della League Phase. Anche nei Paesi Bassi vige infatti la stessa regola, come ricorda il Corriere dello Sport.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 12:31 Mbappé: "Vittoria all'esordio, in Champions vogliamo fare cose speciali"
- 12:23 Courtois: "L'Inter va rispettata, è una squadra sempre dura da affrontare"
- 12:15 Inter-Udinese, direzione arbitrale affidata a Luca Pairetto
- 12:08 Inter senza main sponsor a Madrid. Ma accadrà di nuovo
- 12:03 Bellingham: "Momenti di sofferenza, l'Inter non è campione d'Italia per caso"
- 12:00 videoREAL MADRID-INTER 2-1, quanti STATI d'ANIMO! DIOUF super, PEPO da proteggere. La DIFESA e JONES...
- 11:50 Valverde: "Courtois merita elogi, abbiamo giocato una ripresa mediocre"
- 11:36 Inter da record a Madrid: 94% di passaggi completati!
- 11:22 Diouf a CBS: "Gli errori di Jones e Martinez? Livello alto. Abbiamo imparato molto"
- 11:09 Lautaro: "Non meritavamo di perdere, avanti con le nostre idee"
- 10:56 Dumfries: "Ho ritrovato i miei amici. Inter squadra molto forte"
- 10:43 Lautaro: "Interesse del Barcellona, ma sono felice all'Inter"
- 10:30 Dumfries: "Inter? Al sorteggio il mio cuore batteva più forte. È stato strano"
- 10:15 GdS - Oliver bocciato: 5,5. Calha, giallo esagerato. Su Bisseck non convince
- 10:00 Pagelle TS - Sfilza di insufficienze: Barella, Thuram e Bisseck i peggiori
- 09:50 TS - Inter, a Madrid supponenza figlia della pochezza del nostro calcio
- 09:40 CdS - Baccin, agenda piena: appuntamenti per i rinnovi di Akanji e C. Augusto
- 09:30 GdS - Dimarco-Inter, si discute del rinnovo a vita: ieri contatto Baccin-Canales
- 09:25 Pagelle CdS - Inter, sei promossi. Chivu 5,5: "I dolci ricordi restano quelli di 16 anni fa"
- 09:15 GdS - Dimarco, rientro a Roma: la sensazione è che salterà anche Inter-Udinese. Spence...
- 09:00 GdS - Dumfries, omaggio denso di riconoscenza dai tifosi nerazzurri al Bernabeu
- 08:45 GdS - Martinez, vibes da Radu. Un azzardo promuoverlo al ruolo di titolare?
- 08:30 GdS - Inter, che numeri col Real: la quantità di occasioni prodotte ha ricordato la sfida di Cagliari
- 08:25 GdS - Diouf il migliore: altro che 'miedo escenico'. Martinez guida il gruppo dei bocciati
- 08:15 GdS - Dio perdona, la Champions no: la lezione imparata dell'Inter a Madrid
- 08:00 Costruzione e autodistruzione al Bernabeu: quando la logica viene stravolta
- 00:15 La stampa spagnola critica: "Real, vittoria inquietante. Grazie Courtois"
- 00:04 Real, Mourinho in conferenza: "Inter grande squadra con un allenatore bravo, può arrivare lontano"
- 00:04 Lautaro a ITV: "Perso per due errori, ma abbiamo dimostrato il nostro valore"
- 00:03 videoReal Madrid-Inter 2-1, Tramontana: "Sono contento, vi spiego perché. Diouf il migliore"
- 00:00 Non si può essere contenti. Però...
- 23:55 Real-Inter, la moviola - Oliver promosso: tiene in mano la gara con autorità
- 23:53 Mourinho a Movistar: "Gol di Valverde frutto del lavoro sul pressing"
- 23:52 Diouf a ITV: "Abbiamo creato tanto, ora guardiamo avanti"
- 23:51 Chivu a ITV: "Abbiamo cercato di dominare, a tratti abbiamo fatto la nostra partita"
- 23:50 Champions League, tutti i risultati: orrore Sommer, spettacolo a Dortmund
- 23:47 Chivu in conferenza: "Mi prendo la reazione e l'atteggiamento. Bravo Martinez a reagire"
- 23:40 Valverde POTM di Real Madrid-Inter: "Motore del gioco delle Merengues"
- 23:35 Chivu a Sky: "Non sono arrabbiato, questa gara mi dà fiducia per il futuro"
- 23:27 Carlos Augusto a ITV: "Usciamo a testa alta, abbiamo dimostrato il nostro carattere"
- 23:17 Lautaro a Sky: "Usciamo a testa alta. Siamo stati a livello del Real"
- 23:15 Mourinho a Sky: "Partita pazza, poteva finire 5-0 o 7-6. Spettacolo, ma non per me e Chivu"
- 23:01 Real Madrid-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:01 Gioco, errori, salvataggi, rimpianti: ecco il menù di Real Madrid-Inter 2-1
- 23:00 Real Madrid-Inter, le pagelle - Lautaro non molla un centimetro, serata storta per Bisseck
- 22:57 FULL TIME - Real Madrid-Inter 2-1: i nerazzurri giocano e creano, ma si fanno male da soli e i Blancos ringraziano
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di REAL MADRID-INTER. Collegamento dal SANTIAGO BERNABEU
- 20:31 Chivu: "Niente da dimostrare. Jones? Ho un centrocampo di qualità"
- 20:30 Marotta: "Champions, l'Inter ha un obbligo e un diritto. Da Mou un insegnamento"
- 20:21 Dimarco, primi passi per il rinnovo: l'agente incontra Baccin a Madrid
- 20:18 Calhanoglu a Sky: "Noi non molliamo mai, lo vogliamo dimostrare ancora"
- 20:08 Calhanoglu a ITV: "Contenti ci sia anche Dumfries. Bernabeu? Bello, come San Siro"
- 19:50 Ricovero per Regina Baresi: "Per fortuna ho la dieta libera"
- 19:45 Sky - Formazione anti-Real, la spunta Diouf a destra. C'è Pavard
- 19:35 Serena: "L'Inter ha tutte le capacità per arrivare in semifinale Champions"
- 19:25 Lutto al braccio, Ceferin: "La famiglia del calcio europeo sostiene il popolo del Nepal"
- 19:15 Sabato l'Inter Under 23 ospiterà la Casertana: la designazione arbitrale
- 19:05 Comunicato del Real Madrid: "Nessun divieto alle bandiere di Ceuta"
- 18:55 Perez-Marotta, incontro tra presidenti prima di Real Madrid-Inter
- 18:45 Sneijder e l'addio di Mourinho all'Inter: "Io avrei fatto come lui"
- 18:35 Condò: "L'Inter in Champions può andare lontano. Stasera un esame"
- 18:25 videoBigica: "A Madrid un bel test. Ma c'è una cosa che mi dà fastidio"
- 18:18 Napoli, Allegri: "Con l'Inter perso per nostre ingenuità. Però anche loro..."
- 18:12 Youth League - Real Madrid-Inter, gli Up & Down: Sorino svagato, bene Donato
- 18:04 Visita istituzionale a Madrid: una delegazione Inter nella sede BBVA
- 17:57 Youth League - Troppo Real Madrid per l'Inter: gli spagnoli vincono 3-0
- 17:50 Real-Inter, dal 2000 a oggi 4 precedenti e 4 successi dei Blancos
- 17:36 De Canio: "Inter ha ritmi forsennati e ti costringe a stare dietro. Sul Napoli..."
- 17:21 Inzaghi, si interrompe l'imbattibilità: il Neom spezza una striscia di 47 partite
- 17:07 Transfermarkt - Inizia la Champions League: i premi della competizione