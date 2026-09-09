Molti tifosi dell'Inter hanno apprezzato l'outfit della squadra ieri sera al Bernabeu, con logo, tricolore e patch della Coppa Italia su sfondo nero e azzurro, senza nient'altro. L'assenza dello sponsor Betsson.Sport, anticipata nelle ore precedenti, non è certo passata inosservata. Tutto nasce dalla legge in vigore in Spagna, dove è vietato fare pubblicità a operatori del betting da parte di club sportivi. Onde evitare una sanzione, dunque, in casa nerazzurra si è optato per rimuovere il main sponsor per l'occasione.

Un'occasione che si ripeterà il 3 novembre 2026 a Rotterdam, quando l'Inter affronterà il Feyenoord nella quarta giornata della League Phase. Anche nei Paesi Bassi vige infatti la stessa regola, come ricorda il Corriere dello Sport.