La qualificazione in Women's Champions League e le semifinali della Serie A Women's Cup. Decisamente una settimana da urlo per l'Inter Women di David Sassarini che quest'oggi ha sconfitto la Lazio per 3-1 accedendo alla fase finale della competizione. Bottino giustamente evidenziato dal tecnico ai microfoni di Inter TV: "Si chiude una settimana fantastica, questa gara poteva rappresentare una trappola perché avevamo speso tantissime energie contro il Wolfsburg. Siamo stati bravi, con questo caldo se tieni di più la palla hai più possibilità di vincere. Nei primi venti minuti loro avevano più gamba e hanno trovato un grandissimo gol da 35 metri, ma col passare della partita abbiamo tenuto di più la palla e preso il controllo della partita".

Sassarini aggiunge: "L'idea è quella di tenere il pallone il più possibile, poi abbiamo altre armi a seconda dello schieramento avversario: se ci prendono alti proviamo ad andare sopra, se gli altri ci aspettano proviamo a chiuderli nella loro metà campo. Oggi le ragazze hanno giocato bene, quando faccio dei cambi in campo l'importante è avere sempre lo stesso atteggiamento, non c'è una squadra A e una squadra B. Ora arriviamo al sorteggio pensando che vogliamo raggiungere la finale di questa competizione".