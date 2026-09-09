Si sono da poco concluse le prime due sfide di questo mercoledì di Champions League. In occasione dei due incontri delle 18.45, Stoccarda e Feyenoord - entrambe prossime avversarie dell'Inter nel corso della competizione - hanno colto due risultati diametralmente opposti. Da un lato, la compagine tedesca ha liquidato facilmente i norvegesi del Viking grazie alla tripletta di Demirovic; al contrario, gli olandesi sono stati spazzati via dalla forza prorompente del Barcellona. Di seguito i risultati e i marcatori.

Stoccarda-Viking 3-1 (Demirovic [S] al 20', al 26' e al 32', Tripic [V] al 22')

Barcellona-Feyenoord 5-1 (Raphinha [B] al 3' e al 57', Adeyemi [B] al 22', Lamine Yamal [B] al 77', Steijin [F] all'82' e G. Jesus [B] all'85')