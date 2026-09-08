Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex calciatore e oggi opinionista Sky Paolo Di Canio ha analizzato la Champions League ai nastri di partenza, che lo vedrà in prima linea con l'emittente satellitare. Per quanto concerne le italiane che partecipano alla League Phase, Di Canio si è così espresso: "L’Inter può andare avanti. Jones avrà un impatto simile a McTominay. Le altre, con accoppiamenti fortunati, possono ambire ai quarti. La Roma può divertirsi. Il Como può essere la sorpresa. Il Napoli ha centrocampisti un po' logori".