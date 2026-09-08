Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex calciatore e oggi opinionista Sky Paolo Di Canio ha analizzato la Champions League ai nastri di partenza, che lo vedrà in prima linea con l'emittente satellitare. Per quanto concerne le italiane che partecipano alla League Phase, Di Canio si è così espresso: "L’Inter può andare avanti. Jones avrà un impatto simile a McTominay. Le altre, con accoppiamenti fortunati, possono ambire ai quarti. La Roma può divertirsi. Il Como può essere la sorpresa. Il Napoli ha centrocampisti un po' logori".

Sezione: Focus / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 13:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.