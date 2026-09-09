Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Prime dopo il ko contro l'Inter ma soprattutto prima della sfida contro l'Arsenal: "Dico sempre che nel calcio devi pensare al presente. Non al passato, che a volte può essere bugiardo, ma al futuro e a quello che ti può portare benefici", ha detto il difensore, volendo dunque abbandonare il campo dal pensiero relativo alla rimonta subita contro l'Inter.