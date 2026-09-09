"Se fai due errori contro il Real Madrid li paghi. Putroppo è successo, ma l'Inter ha avuto una reazione importante. Andando sotto di 2 gol al 26' al Bernabeu per molte squadre sarebbe finita peggio, invece l'Inter ha solidità di gruppo, di testa, di gestione. Purtroppo non è riuscita a portare a casa punti ma credo che Cristian (Chivu, ndr) al di là di quei due errori possa esseer soddisfatto". Andrea Ranocchia, ai microfoni di Sportmediaset, commenta così la serata di Champions League dei nerazzurri.

Che insegnamenti deve trarre Chivu sul percorso europeo?

"Non credo debba trarre insegnamenti, vai a Madrid e sai di poter vincere o perdere. Lui deve aggrapparsi alla prestazione, soprattutto a quello che l'Inter ha costruito negli anni. Questa è la forza sdi questo gruppo, deve proseguire così perché perdere con il Real Madrid ci può stare".

Inevitabilmente si parlerà dell'errore di Martinez, anche se poi ha reagito bene.

"Quello è un errore tecnico. Per un portiere è complicato commettere questo tipo di errore ma lui ha avuto la testa giusta per reagire e ha compiuto dei miracoli, salvando il risultato. Deve ripartire da quello, l'errore tecnico ci può stare".

L'Inter comunque resta in corsa in Europa.

"Assolutamente. Il percorso non è lungo come il campionato, ma ci sono tante partite per rimettere tutto a posto. Puoi mettere in conto una sconfitta contro il Real".