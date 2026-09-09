Per molti aspetti la sconfitta subita dall'Inter in occasione della prima giornata di Champions League contro il Real Madrid lascia tuttora un sapore amaro in bocca. Pur a fronte di una prestazione altamente positiva per lunghi tratti della gara, gli spagnoli hanno fatto valere la propria forza individuale - e gli errori della ciurma interista - portandosi a casa i tre punti. Ci pensa però Curtis Jones a lanciare la carica in vista della prossima partita, sottolineando attraverso un post su Instagram che "Non è stato facile, ma ci sono tante cose positive da considerare.Testa alla prossima".