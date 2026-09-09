Un gol che per il risultato è servito a ben poco, ma a livello personale può voler dire tanto. Carlos Augusto, schierato titolare al Bernabeu fino a quando ha avuto benzina (sostituito nel finale da Henrikh Mkhitaryan) è stato tra i migliori nerazzurri contro il Real Madrid, non solo per la rete su assist di Lautaro Martinez che ha riaperto i giochi e permesso agli ospiti di provare a raggiungere un insperato pareggio. Il gol del brasiliano è in assoluto il primo di un difensore dell'Inter al Bernabeu nelle maggiori competizioni europee, il suo secondo in Champions League dopo quello al Kairat Almaty nella scorsa stagione.

L'esterno ha fatto bene anche in altri aspetti più legati alla sua prestazione. Tra i giocatori con il 100% di precisione nei passaggi all'interno della trequarti avversaria, l'ex Monza è quello che ne ha effettuati di più, vale a dire 16. Non solo: è anche il nerazzurro che ha creato più chance da gol nella partita di ieri a Madrid: 3, al pari di Petar Sucic.