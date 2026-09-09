Anche Alessandro Costacurta si è espresso sulla partita di ieri al Bernabeu negli studi di Sky Sport: "È molto difficile fare un'analisi della partita di ieri perché è stata sorprendente. Non mi aspettavo che una squadra di José Mourinho concedesse tanto spazio alle conclusioni dell'avversario. L'Inter è stata dominante nel primo tempo, poi il Real Madrid nella ripresa poteva dilagare. Queste partite ti danno la possibilità di crescere, fossero stati ottavi o quarti nessuno die due allenatori avrebbe permesso tante concessioni. Questa partita ha insegnato tanto all'Inter come al Real Madrid".