Spazio a commenti e analisi di Real Madrid-Inter 2-1. La squadra nerazzurra torna da Madrid con 0 punti, tanti rimpianti ma anche forse con una consapevolezza maggiore della propria forza. L'analisi sulla prestazione e sui singoli.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.