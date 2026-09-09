Tanto rammarico dopo l'1-2 subito al Bernabeu. L'Inter torna in Italia con zero punti, qualche imprecazione per i propri errori, ma anche l'orgoglio di aver mostrato consapevolezza e identità in casa di un gigante come il Real Madrid.

Chivu ha sottolineato i meriti e il coraggio della sua squadra, ma ovviamente qualcosa va aggiustato, specialmente quando davanti ti trovi avversari come gli attaccanti di Mourinho...

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Sezione: Copertina / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 15:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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