La sua intuizione in pressing su Pepo Martinez alla fine è risultata decisiva per la vittoria del Real Madrid. Federico Valverde al termine della partita vinta 2-1 contro l'Inter ieri sera al Bernabeu ha ricevuto il premio di miglior giocatore dell'incontro e ha commentato così a bordocampo: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, Courtois merita elogi per questa vittoria e credo che questo premio sia merito suo. Abbiamo creato delle occasioni giocando sempre il nostro calcio. Nella ripresa abbiamo sofferto e non dovrebbe capitarci, soprattutto quando giochiamo in casa. Avremmo dovuto imporre il nostro gioco ma non abbiamo avuto pazienza in possesso palla, provando anche a riposarci nella fase difensiva. Questo ha portato a una partita folle che ci ha obbligati a difenderci fino allo scadere. I fischi del Bernabeu? Il pubblico ovviamente ha ragione, dobbiamo essere consapevoli che bisogna essere più decisi in certi aspetti. quando siamo in vantaggio servono pazienza e calma. È importante iniziare con una vittoria, ma noi giocatori dobbiamo essere consapevoli di aver giocato un secondo tempo mediocre".

Fede Valverde: “Este premio es también de Thibaut Courtois. Mourinho nos dijo que tengamos más la pelota y tener tranquilidad, no lo hicimos. No hicimos un gran partido. Creamos mucho pero sufrimos mucho también”



Excelentes declaraciones de Fede. 10/10. pic.twitter.com/ytUfIVAeey — MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026