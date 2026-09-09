La sua intuizione in pressing su Pepo Martinez alla fine è risultata decisiva per la vittoria del Real Madrid. Federico Valverde al termine della partita vinta 2-1 contro l'Inter ieri sera al Bernabeu ha ricevuto il premio di miglior giocatore dell'incontro e ha commentato così a bordocampo: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, Courtois merita elogi per questa vittoria e credo che questo premio sia merito suo. Abbiamo creato delle occasioni giocando sempre il nostro calcio. Nella ripresa abbiamo sofferto e non dovrebbe capitarci, soprattutto quando giochiamo in casa. Avremmo dovuto imporre il nostro gioco ma non abbiamo avuto pazienza in possesso palla, provando anche a riposarci nella fase difensiva. Questo ha portato a una partita folle che ci ha obbligati a difenderci fino allo scadere. I fischi del Bernabeu? Il pubblico ovviamente ha ragione, dobbiamo essere consapevoli che bisogna essere più decisi in certi aspetti. quando siamo in vantaggio servono pazienza e calma. È importante iniziare con una vittoria, ma noi giocatori dobbiamo essere consapevoli di aver giocato un secondo tempo mediocre".

Sezione: L'avversario / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 11:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.