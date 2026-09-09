Doppio ex di Real Madrid e Inter e grande frequentatore della Champions League, con tanto di successo finale, Clarence Seedorf ha commentato la partita di ieri al Bernabeu sottolineando il valore dei nerazzurri: "La gente guarderà al Real Madrid con solo il 36% di possesso palla e, dato che Mourinho è l’allenatore, immaginerà che siano rimasti rintanati nella loro area per 90 minuti e abbiano reso la partita noiosa. Se l’hai vista, sai che non è andata così. L’Inter è stata eccellente. Tatticamente, è una delle migliori squadre che ho visto quest’anno. Il modo in cui ha tenuto la palla, spostato il Madrid e trovato spazi, si vedeva esattamente cosa stava cercando di fare. Non sono arrivati al Bernabeu con paura del Real Madrid. Ma anche il Madrid è stato eccellente perché aveva capito che tipo di partita voleva l’Inter e si è rifiutato di giocarla alle condizioni dell’Inter. Ogni volta che il Madrid recuperava palla, sentivi che poteva succedere qualcosa. Vinicius che correva, Mbappé che correva, giocatori che arrivavano da centrocampo. L’Inter attaccava il Madrid per due minuti e all’improvviso al Madrid bastavano una decina di secondi per essere dall’altra parte del campo. È questo che ha reso la partita bellissima. Una squadra cercava di soffocarti con la palla. L’altra aspettava il momento in cui le davi uno spazio per correre. Ed entrambe le difese meritano enormi complimenti".

"L’Inter ha creato una pressione che avrebbe fatto perdere l’organizzazione alla maggior parte delle squadre. Il Madrid no - ha aggiunto l'olandese -. Poi il Madrid attaccava con una velocità spaventosa e in qualche modo l’Inter continuava a recuperare e a fare tackle. Non era una squadra che attaccava e un’altra che sopravviveva. Entrambe le squadre si stavano ponendo domande completamente diverse per tutta la partita. Onestamente, da PSG-Bayern della scorsa stagione, non ricordo di aver goduto così tanto di una partita di Champions League. A volte la gente pensa che divertimento significhi che entrambe le squadre dimentichino come si difende e finiscono 5-4. No. Datemi due squadre molto brave che attaccano come si deve, difendono come si deve e cercano di battere l’avversario in modi completamente diversi. Quello è cinema".