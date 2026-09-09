Potrebbe essere stato individuato un primo possibile rinforzo per la difesa nerazzurra del domani. Come riportato da Team Talk, l'Inter avrebbe messo sotto osservazione Calvin Bassey, difensore nigeriano attualmente in forza al Fulham ma in scadenza di contratto a giugno 2027. Nato ad Aosta nel 1999, si tratta di un difensore centrale di piede sinistro che spesso è stato impiegato come terzino. La duttilità tattica e la fisicità dell'ex Ajax, unite alla probabile gratuità dell'operazione, sembrerebbero aver fatto drizzare le antenne ai dirigenti nerazzurri, pronti ad approfondire i discorsi nei prossimi mesi.