Protagonista di diverse parate, che hanno permesso al Real Madrid di portare a casa una vittoria contro l'Inter, Thibaut Courtois fa un plauso agli avversari a margine del 2-1 del Bernabeu: "Bisogna rispettare l’Inter: è stata campione d’Italia negli ultimi anni, alternandosi al Napoli - le parole del portierone belga a TNT Sports Mexico -. Credo che l’Inter sia una squadra che negli ultimi anni arriva sempre lontano, anche in Champions. Due anni fa la finale, l’anno scorso un po’ di sfortuna, ma è una squadra sempre dura, che gioca molto bene".

In seguito, Courtois ha raccontato l'andamento della partita, non sempre lineare: "Credo che nei primi 10–15 minuti non abbiamo fatto bene, pur segnando il gol su un loro errore. Loro sono arrivati tante volte vicino alla porta, ma poi abbiamo fatto il 2–0, sempre per un altro errore. E io credo che poi ci sia mancato chiudere la partita, come nell'occasione di Bellingham alla fine del primo tempo. La partita è stata piena di capovolgimenti, si sentiva che poteva arrivare il gol dell'Inter, e infatti è arrivato. Però poi abbiamo resistito ed è arrivata una vittoria importante per iniziare la Champions".