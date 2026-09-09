Il Perugia ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Vergani, attaccante 25enne prodotto delle giovanili dell'Inter, arrivato al Grifo a parametro zero dopo l'ultima stagione al Frosinone e una lunga trafila tra Serie B e C. Il presidente del club umbro Alessandro Gaucci ha accolto così il suo nuovo giocatore: "Con Vergani ci siamo sentiti subito in videocall: è nata immediatamente empatia, anche perché abbiamo un percorso simile e ci siamo capiti subito. È uno dei talenti più importanti ancora inespressi del nostro calcio. La prima domanda che gli ho fatto è stata proprio capire come mai non fosse ancora riuscito a esplodere, ma per fortuna ha solo 25 anni".

Gaucci crede fortemente nelle doti del ragazzo: "Lo abbiamo preso nonostante avessimo già diversi giocatori offensivi, perché è una mia scommessa. Credo fortemente che possa darci tanto, sia dal punto di vista fisico sia tecnico. Voglio dargli la possibilità di rilanciarsi alla grande e spero possa farlo con noi”.