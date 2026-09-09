La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione lanciata ieri da Sky Sport: prima di Real-Madrid-Inter, il neo direttore sportivo nerazzurro, Dario Baccin, ha incontrato nella capitale spagnola l'agente di Federico Dimarco, Arturo Canales, in un albergo a pochi passi dal museo Prado, sede del ritiro dei nerazzurri. Un contatto conoscitivo durante il quale, spiega la rosea, non si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo, ma propedeutico ad avviare i primi discorsi, come peraltro auspicato dallo stesso giocatore nella serata del Gran Galà del Calcio. 

Su tavolo resta il tema dell'ulteriore estensione del rapporto fra le parti oltre il 2028, visto che il club mulanese può esercitarlo unilateralmente fino al 2028. Una specie di firma a vita che il giocatore vuole assicurarsi, stando alla rosea. "La volontà comune è di venirsi incontro. Anche sullo stipendio", si legge. 

Sezione: Copertina / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 09:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.