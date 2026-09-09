L'Inter perde al Bernabeu di Madrid e Lautaro Martinez, uno dei migliori in campo, nel post-gara ai microfoni di Movistar mostra grande serenità nonostante la delusione di un risultato sfavorevole: "Andiamo avanti, continuiamo con le nostre idee, con quello che abbiamo preparato. Non meritavamo di perdere questa partita per ciò che abbiamo mostrato. Abbiamo affrontato un grandissimo avversario ma abbiamo dimostrato di poter fare meglio del Real Madrid in questa partita".

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 11:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.