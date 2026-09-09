L'Inter perde al Bernabeu di Madrid e Lautaro Martinez, uno dei migliori in campo, nel post-gara ai microfoni di Movistar mostra grande serenità nonostante la delusione di un risultato sfavorevole: "Andiamo avanti, continuiamo con le nostre idee, con quello che abbiamo preparato. Non meritavamo di perdere questa partita per ciò che abbiamo mostrato. Abbiamo affrontato un grandissimo avversario ma abbiamo dimostrato di poter fare meglio del Real Madrid in questa partita".