Il 552° rapporto settimanale del CIES Football Observatory classifica le squadre di tutto il mondo in base agli investimenti sostenuti (inclusi i bonus, a prescindere dall'effettivo pagamento) per allestire le rose attuali. Il Liverpool (1,226 miliardi di euro) ha guadagnato tre posizioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, strappando il primato al Chelsea. Sei club inglesi occupano le prime sei posizioni, mentre il Real Madrid ha superato il Paris Saint-Germain tra le squadre degli altri paesi. Inoltre, i due volte campioni d'Europa vantano il miglior saldo netto nelle operazioni di mercato effettuate nel 2026 (+207 milioni di euro), e il loro deficit negli ultimi dieci cicli di mercato è di appena -209 milioni di euro (27° posto): una cifra ben lontana dal deficit record registrato dal club saudita Al-Hilal di Simone Inzaghi arrivato ad un incredibile -873 milioni di euro.

Guardando la sola Serie A, la squadra costata di più è la Juventus con 584 milioni di euro; i bianconeri precedono Napoli e Milan, con l'Atalanta al quarto posto. Subito dietro gli orobici c'è l'Inter: per allestire la rosa 2026-2027 sono serviti 372 milioni di euro, con una risalita di quattro posizioni rispetto al 2025.