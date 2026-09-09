"Mi piace guardarlo giocare, penso sia incredibile". Era il 2022 quando Jude Bellingham, ancora in forza al Borussia Dortmund, spese in un'intervista queste parole nei confronti del centrocampista dell'Inter. Ieri i due si sono affrontati nel centrocampo del Bernabeu e alla fine l'inglese è andato a cercare il sardo per chiedergli di scambiare la maglia, abbracciandolo. Un gesto di grande stima che nasce da lontano.

Bellingham ball knowledge 🫡 pic.twitter.com/D8ysKJjJs6 — Italy Propaganda 🇮🇹️ (@ItalyProp) December 13, 2022