"Mi piace guardarlo giocare, penso sia incredibile". Era il 2022 quando Jude Bellingham, ancora in forza al Borussia Dortmund, spese in un'intervista queste parole nei confronti del centrocampista dell'Inter. Ieri i due si sono affrontati nel centrocampo del Bernabeu e alla fine l'inglese è andato a cercare il sardo per chiedergli di scambiare la maglia, abbracciandolo. Un gesto di grande stima che nasce da lontano.
Bellingham ball knowledge 🫡 pic.twitter.com/D8ysKJjJs6— Italy Propaganda 🇮🇹️ (@ItalyProp) December 13, 2022
Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 14:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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Mercoledì 09 set
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Martedì 08 set
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