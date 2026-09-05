Giunti alla vigilia della sfida tra Inter Woman e Lazio Woman, il tecnico della squadra biancoceleste Gianluca Grassadonia ha commentato ai canali ufficiali del club capitolino l'imminente match contro la squadra nerazzurra.

Grassadonia si toglie il cappello per le ragazze interiste

"L’Inter è una squadra che ha grandissime potenzialità, soprattutto nel reparto avanzato ha tantissime scelte e grandissima qualità. È una squadra completa in tutti i reparti, si sono rinforzate con acquisti mirati la rosa alzando notevolmente la potenzialità. È una squadra che ha giocato anche in Europa, ha fatto amichevoli anche importanti e quindi affrontiamo una squadra top e c’è la curiosità di capire questa Lazio che potrà dare. Sassarini è un ottimo allenatore, ha lavorato bene col Napoli ed è stato preso dall’Inter: eccetto per questa occasione, gli auguro il meglio. Si affrontano due squadre che hanno una precisa identità, chiaramente noi abbiamo cambiato tantissimo ma c’è la volontà di vedere la crescita di queste ragazze. Ce la giochiamo a viso aperto, ma con grande rispetto per una squadra costruita molto bene. Dobbiamo metterci tanta volontà e tanta malizia perché da un punto di vista tecnico l’Inter è tanto più avanti di noi e ha giocatrici abituate a certe partite".