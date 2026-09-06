Prosegue il magico inizio di stagione dell'Inter Women di David Sassarini: dopo la storica rimonta contro il Wolfsburg e l'ingresso in UEFA Women's Champions League, completano la loro marcia a punteggio pieno nel Girone A di Serie A Women's Cup. All'Arena Civica le ragazze nerazzurre trovano un'altra rimonta, ribaltando 3-1 la Lazio grazie ai gol arrivati dalla mediana e al sigillo nel finale.

Sono Karolina Lea Vilhjálmsdóttir su calcio di rigore e Masa Tomašević, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, a ribaltare il match dopo la perla da centrocampo di Monnecchi che aveva portato in vantaggio la Lazio, con Brittany Raphino che chiude i conti nel recupero. L'Inter si prende così il primo posto nel girone e conoscerà lunedì l'avversaria che affronterà in semifinale. Altra nota, il debutto con la maglia nerazzurra della nuova arrivata Emma Kullberg.