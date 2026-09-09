"Ah, il volo di ritorno a Milano sarà di un silenzio tombale". Usa come sempre l'ironia l'account di RyanAir nel commentare le vicende calcistiche. Stavolta oggetto di un post è l'Inter, reduce dalla sconfitta di Madrid contro il Real che la compagnia aerea irlandese sui social ha voluto sottolineare a modo proprio. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 15:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.