Una riunione di aggiornamento sulle ultime novità regolamentari, ma anche un confronto costruttivo di inizio stagione. Calciatrici, allenatrici e allenatori e dirigenti dei 12 club di Serie A Women hanno incontrato, in modalità online, i vertici della CAN C, con il responsabile Nicola Ayroldi che ha illustrato tutte le modifiche regolamentari entrate in vigore in questa stagione. Ad aprire l’incontro, a cui hanno preso parte tutte le società di Serie A Women e il referente CAN C per la Serie A Women Luca Palanca, è stata la presidente Federica Cappelletti, che ha ribadito l’importanza del dialogo tra le protagoniste del campionato e la classe arbitrale.



Anche nella stagione 2026-27, nella Serie A Women Athora al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre sarà utilizzato in via sperimentale il Football Video Support (FVS), nel rispetto del protocollo FIFA vigente. Dopo l’introduzione avvenuta lo scorso anno, la conferma del Football Video Support rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica del campionato, con l’obiettivo di supportare le decisioni arbitrali nelle competizioni che non prevedono l’utilizzo del VAR. In questa stagione la novità principale riguarderà l’implementazione di telecamere aggiuntive – in prossimità delle due aree di rigore, le cosiddette “16 metri” – su tutti i campi di gioco, deliberata con l’assenso di tutti i club del massimo campionato. L’aumento degli standard produttivi delle partite, oltre a garantire una migliore visione delle gare, consentirà di supportare l’eventuale revisione del direttore di gara grazie a nuove immagini.

“Il Football Video Support, introdotto in via sperimentale nella passata stagione in Serie A Women, ha rappresentato uno strumento prezioso a disposizione dei club ma anche dei direttori di gara – le parole della presidente Cappelletti –. Sono diminuite le proteste, sono diminuiti gli errori arbitrali: il tutto, a beneficio della qualità del gioco e delle partite. In questa stagione si è deciso, in collaborazione con i club, di implementare gli standard di produzione televisivi: gli spettatori, in Italia e all’estero, avranno una prospettiva sempre migliore, ma le telecamere aggiuntive all’altezza delle aree di rigore permetteranno anche agli arbitri di visionare con sempre maggiore precisione ogni episodio”.