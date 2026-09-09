Le recenti prestazioni di Andy Diouf con la maglia dell'Inter, non ultima la prova da standing ovation al Bernabeu, hanno galvanizzato i tifosi nerazzurri che ormai hanno fatto di lui un vero e proprio beniamino. Ma a quanto pare, non sarebbero nemmeno passate inosservate agli occhi del nuovo CT della Nazionale francese Zinedine Zidane. Secondo il portale transalpino FootMercato, il ragazzo classe 2003 ha più di una motivazione per poter aspirare ad entrare in breve tempo nelle nuove rotazioni dell'Equipe de France, magari già nella prima lista di convocati dell'ex allenatore del Real Madrid, che sarà svelata ufficialmente venerdì 18 settembre, in vista dei primi impegni di Nations League contro Turchia, Belgio e Italia.

Un jolly che può fare comodo a Zizou

Se sembra certa la convocazione dell'attaccante del Rennes Esteban Lepaul, tra le possibili sorprese che Zizou potrebbe proporre spunta anche il nome di Diouf, che all'Inter agisce ormai in pianta stabile da esterno destro e di questo ruolo incarna tutte le caratteristiche essenziali: pericoloso negli uno contro uno, capace di inserirsi e crossare in zone cruciali del campo, mantenendo al contempo una solida presenza difensiva. Ciononostante, Diouf non disdegnerebbe l'eventualità di poter giocare anche nella sua posizione naturale di mezzala: proprio questa duttilità non è passata inosservata agli occhi degli osservatori. Con le sue performance Diouf, che con la Francia ha conquistato l'argento olimpico ai Giochi di Parigi 2024, potrebbe quanto prima attirare l'attenzione del nuovo commissario tecnico dei Bleus, viste anche le incertezze che aleggiano sul ruolo di terzino destro nella rosa francese. Non resta che aspettare.