Dopo aver diretto in questa stagione la gara tra Napoli e Como, Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino, sarà impegnato lunedì sera a San Siro per il match tra Inter e Udinese, per quello che sarà il 14esimo precedente con i nerazzurri che con lui hanno ottenuto otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, e che non dirigeva da quasi due anni. L'ultimo incrocio risale infatti al 2-2 del gennaio 2025 contro il Bologna a San Siro.