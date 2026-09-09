Dopo aver diretto in questa stagione la gara tra Napoli e Como, Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino, sarà impegnato lunedì sera a San Siro per il match tra Inter e Udinese, per quello che sarà il 14esimo precedente con i nerazzurri che con lui hanno ottenuto otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, e che non dirigeva da quasi due anni. L'ultimo incrocio risale infatti al 2-2 del gennaio 2025 contro il Bologna a San Siro. 

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 21:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.