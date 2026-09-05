Nuovo acquisto per l'Inter Women: si tratta della svedese Emma Kullberg, che arriva dalla Juventus. Classe 1991, ecco le sue prime parole da giocatrice nerazzurra in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del club.

Cosa vuol dire per te iniziare questa nuova esperienza e quali sono le tue prime sensazioni?

"Da i miei due ultimi anni in Italia so che l'Inter è un grande club e un'ottima squadra. Non vedevo l'ora di venire qui e iniziare un nuovo capitolo per me".

Conosci bene la Serie A: quali sono per te le caratteristiche più importanti per competere in questo campionato?

"Per competere in un campionato di così alto livello tanto passa dall'impegno per migliorarsi e crescere. Ma anche dal coraggio di essere se stessi e usare i propri punti di forza. La cosa più importante per me però è la voglia di vincere, la fame di vittoria".

Quali qualità puoi portare alla squadra?

"Spero di poter portare la mia capacità di leggere il gioco e la mia velocità, così da aiutare le mie compagne il più possibile".

Che obiettivi ti poni, individualmente e di squadra, per questa stagione in nerazzurro?

"Tutti vogliono sempre vincere e quindi questo è un obiettivo anche per me. Forza Inter, ci vediamo in campo!"