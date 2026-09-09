Dopo aver commentato da seconda voce Real Madrid-Inter per Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la partita direttamente dal prato del Bernabeu: "Secondo me bisogna basarsi sulle parole di Lautaro. Se state attenti, dice: 'Abbiamo affrontato una squadra che davanti a tutti i giocatori di gamba'. Il calcio europeo ci dice che ogni formazione ha 3/4 giocatori da 1 contro 1, che attaccano gli spazi, che se hanno voglia di difendere possono soffrire qualcosa, ma quando ti ripartono ti fanno male - dice lo Zio -. In campo europeo, il 3-5-2 non non lo fa nessuno. Lo fa l'Inter, ma prendendosi dei rischi incredibili. L'Inter fa un calcio bello, coraggioso, ma tanto rischioso. Perché deve palleggiare per guadagnare campo, e quindi va incontro a degli errori. Questi sono i difetti che in Europa vengono evidenziati maggiormente".

Nel corso dell'analisi, Bergomi ha applaudito il lavoro degli esterni: "Fatemi sottolineare la prestazione di Diouf: se continua così, l'Inter ha trovato un giocatore da 1 contro 1. Perché ha puntato tantissimo, e quindi è stato molto bravo. Mentre dall'altra parte, con Carlos Augusto anche nel primo tempo, due volte è arrivato a crossare. Il Real non concedeva centralmente, e poi difendeva bene sui cross. Quindi l'Inter ha cercato di fare la propria partita. Ripeto: però doveva sicuramente far meglio nelle conclusioni e nella gestione della palla. Però l'Inter in campo europeo, quando trova squadre di ripartenza, fa fatica".