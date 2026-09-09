“Quando hai giocatori eccezionali come Kylian Mbappé, sai che puoi vincere la partita in qualsiasi momento”. Ad affermarlo è l’osservatore tecnico UEFA, Ole Gunnar Solskjær, che nell'offrire la sua analisi della partita di ieri tra Real Madrid e Inter ha sottolineato l’importanza del tiro di prima intenzione anticipando Yann Bisseck in occasione del gol dell'1-0 delle Merengues. "Colpisce la palla il prima possibile. Si lancia in scivolata per raggiungerla e, grazie al tempismo, non permette al portiere di capire quando tirerà e dove la manderà".

L'ex Manchester United parla anche della prova di Thibaut Courtois, provvidenziale in più di una circostanza. Secondo Solskjaer, la sua presenza spinge spesso gli avversari a cercare il tiro perfetto per batterlo. “Per la squadra avversaria è come dire: ‘Dobbiamo mirare all'angolino e i tiri devono essere perfetti per entrare'".