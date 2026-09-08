Si avvicina il grande duello col maestro José Mourinho e Cristian Chivu non vede l’ora. Arrivato in postazione Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della gara del Bernabeu, il tecnico rumeno racconta così la sua vigilia immediata e le sue ambizioni per questa grande serata.

Che cosa può dire una partita con il Real all’inizio dell’avventura in Champions?

“Noi non abbiamo niente da dimostrare, dobbiamo mantenere quanto fatto di buono negli anni per intraprendenza e coraggio e alzare il livello. Questa è la partita perfetta, contro un’avversaria importante che ha grandi traguardi da raggiungere”.

Pavard e Bisseck in campo perché la velocità di attaccare la profondità del Real richiede gente che sia veloce?

“Ci sono tanti fattori che incidono sulla scelta di formazione. La velocità è importante oltre alla personalità e il coraggio di difendere lo spazio alle spalle contro due giocatori come Vinicius e Mbappé”.

Come è entrato Jones nei vostri meccanismi?

“Io ho un centrocampo di qualità, fatto di gente che vuole sempre mettersi a disposizione. Nominerei anche Sucic, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan… Io posso scegliere sereno perché ho gente di valore, il livello è alto e le partite durano 100 minuti quindi chi subentra deve fare anche meglio di chi è partito dall’inizio”.