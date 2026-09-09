Anche per uno come Denzel Dumfries, non abituato a far trasparire sul volto i suoi sentimenti, non è stato facile nascondere l'emozione per l'incontro con il suo passato, in occasione della sfida tra Real Madrid e Inter di ieri sera: "Questa partita, naturalmente, è speciale per me - ha raccontato a Ziggo Sport il laterale dei blancos -. Quando ho visto il sorteggio il mio cuore ha iniziato a battere più forte. È ovviamente strano giocare contro la tua ex squadra, perché conosci tutti. Ho parlato molto con i ragazzi, è una cosa normale. È stato fantastico giocare contro di loro. Cercavo ogni tanto il contatto… Qualche spintone qua e là. Questo feeling non sparirà mai, abbiamo vinto tanto insieme".

Parlando della partita e, più in generale, del suo ruolo all'interno dello scacchiere tattico di José Mourinho, Dumfries ha aggiunto: "Abbiamo ottenuto una bella vittoria che ci fa venire voglia di vincere ancora. All’Inter giocavo in un 5-3-2, quindi non avevo nessuno davanti a te. Qui è differente, ma d’altronde ero abituato a giocare anche a quattro in Olanda. Da questo punto di vista cambia qualcosa, ma devi sempre fare la tua parte. Con Mourinho posso anche arrivare nell'area avversaria, sì".