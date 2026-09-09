Al termine della partita persa dall'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di ESPN e ha risposto a una domanda sull'interesse del Barcellona nei suoi confronti: "Anche se ci sono club importanti che ti stanno cercando, devi sempre essere mentalmente preparato per dove ti trovi. C'è stato interesse da parte del Barcellona, ma alla fine ho deciso di rimanere all'Inter. Ho un contratto e sono felice nel club. La gente mi ama e voglio continuare a fare cose importanti qui".