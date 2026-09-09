Al termine della partita persa dall'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di ESPN e ha risposto a una domanda sull'interesse del Barcellona nei suoi confronti: "Anche se ci sono club importanti che ti stanno cercando, devi sempre essere mentalmente preparato per dove ti trovi. C'è stato interesse da parte del Barcellona, ma alla fine ho deciso di rimanere all'Inter. Ho un contratto e sono felice nel club. La gente mi ama e voglio continuare a fare cose importanti qui".

Sezione: Focus / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 10:43
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.