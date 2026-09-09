Il nostro Carlo Ancelotti ha sciolto le riserve in merito ai convocati del Brasile in vista della tripla amichevole a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre. Ancora una volta assente Carlos Augusto, jolly difensivo dell'Inter mai entrato nelle grazie del tecnico emiliano. Appena due giocatori di Serie A presenti in lista: Wesley e Douglas Luiz.

26 CONVOCADOS! 🇧🇷



A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.



25/09 | Austrália

29/09 | Austrália

03/10 | Índia



ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr — brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026