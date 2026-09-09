Il nostro Carlo Ancelotti ha sciolto le riserve in merito ai convocati del Brasile in vista della tripla amichevole a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre. Ancora una volta assente Carlos Augusto, jolly difensivo dell'Inter mai entrato nelle grazie del tecnico emiliano. Appena due giocatori di Serie A presenti in lista: Wesley e Douglas Luiz

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 21:06
Autore: Carlo Gamba
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