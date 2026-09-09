Spunto interessante dal panel "Quale età per la Primavera?", organizzato all'Arena Civica di Milano alla vigilia della Supercoppa Italiana Primavera, che vedrà in campo Atalanta e Fiorentina. La Lega Serie A ha infatti commissionato uno studio dal titolo "I 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei”. Ecco cosa è emerso.
I criteri utilizzati e l'elenco completo
Nella lista redatta da Lega Serie A sono rientrati 100 giovani. Partendo dalla prerequisito di rientrare nella lista dei convocabili della Nazionale italiana - e quindi fanno parte dell'elenco anche gli oriundi - il primo paletto è l'anno di nascita, dal 2004 in poi, il secondo invece è il valore di mercato: dal milione in su.
Sui 100 giocatori a cui è stata ridotta la lista dai 121 di partenza, sono 81 quelli che hanno scelto l'Italia o che potenzialmente potrebbero ancora farlo. Sessantasette giocano in Italia, quattordici all'estero. Sono diversi i giocatori passati dall'Inter, di proprietà dei nerazzurri o attualmente nel club.
Portieri: Giovanni Daffara, Renato Marin, Tommaso Martinelli, Diego Mascardi, Edoardo Motta, Lorenzo Palmisani, Massimo Pessina.
Terzini destri: Adam Bakoune, Tommaso Corazza, Costantino Favasuli, Niccolò Fortini, Michael Kayode, Mattia Mannini, Filippo Missori, Marco Palestra.
Centrali destri: Pietro Comuzzo, Francesco Coppola, Tiago Cóser, Alessandro Dellavalle, Lautaro Di Lollo, Raphael Kofler, Eddy Kouadio, Giovanni Leoni, Filippo Mane, Luca Marianucci, Fabio Andrea Ruggeri, Giacomo Stabile (in prestito dall'Inter al Sudtirol).
Centrali sinistri: Honest Ahanor, Nicolò Calabrese, Gabriele Calvani, Fabio Chiarodia, Stefano Di Mario, Gabriele Guarino, Fellipe Jack, Jacopo Martini, Matteo Palma, Luca Reggiani.
Terzini sinistri: Davide Bartesaghi, Luca Bombino, Andrea Bozzolan, Riyad Idrissi, Brando Moruzzi.
Mediani destri: Breno Bidon, Matteo Cichella, Christian Comotto, Francesco Conti, Luca Di Maggio (ex Inter, passato all'Avellino), Giovanni Giunti, Justin Kumi, Luca Lipani, Joaquín Mosquera, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli, Fabio Rispoli, Alessandro Romano, Kevin Zeroli.
Mediani sinistri: Lorenzo Amatucci, Tommaso Berti, Leonardo Colombo, Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Matteo Francesconi, Lorenzo Ignacchiti, Cher Ndour, Lorenzo Scipioni.
Ali destre: Gabriele Alesi, Santino Andino, Luigi Cherubini, Chiqueti, Giacomo De Pieri (in prestito dall'Inter all'Ascoli), Tommaso Marras, Álvaro Montoro, Emanuele Rao, Lorenzo Venturino.
Trequartisti: Facundo Buonanotte, Guido Della Rovere, Samuele Inácio, Mattia Liberali, Simone Pafundi, Tommaso Rubino.
Ali sinistre: Alessio Cacciamani, Maat Daniel Caprini, Alphadjo Cissè, Seydou Fini, Luca Koleosho, Mateo Sanabria, Samuele Vignato.
Centravanti: Francesco Camarda, Santiago Castro, Jeff Ekhator, Pio Esposito (attualmente all'Inter), Santiago Hidalgo, Simone Lontani, Stefano Marino, Alvin Okoro, Antonio Raimondo, Alejo Sarco, Nicolò Tresoldi, Alessandro Vogt, Samuel Wiafe.
La top 11 della lista: c'è Pio Esposito
Lega Serie A ha inseguito compilato una lista della miglior formazione possibile, utilizzando dei criteri oggettivi, a partire da questa lista. In porta scelto Motta, difesa a quattro con Kayode, Comuzzo, Ahanor e Bartesaghi. A centrocampo Bidon e Ndour, con Montoro, Buonanotte e Koleosho sulla trequarti. In attacco, ovviamente, Pio Esposito.
Alessandro Savoldi
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