Non è stata una serata facile per José Mourinho quella di ieri. Non bastassero i mugugni del pubblico del Bernabeu per la prestazione non proprio convincente del suo Real Madrid contro l'Inter, il tecnico portoghese è dovuto uscire dalla panchina in più di un'occasione per mostrare la sua insoddisfazione per la resa in campo dei suoi uomini, correggere i loro errori e chiedere maggiore intensità. Una situazione di malcontento che è esplosa defiinitivamente al momento dell'ultimo cambio del match, quello che visto Carlos Espì prendere il posto di Kylian Mbappé.

Prima dell'ingresso in campo del giovane attaccante, Mourinho ha avuto un acceso scambio di battute con uno dei suoi assistenti: mentre quest'ultimo dava istruzioni all'ex Levante, lo Special One lo ha afferrato per un braccio e lo ha rimproverato, visibilmente infastidito. Il tecnico del Real Madrid non ha gradito le istruzioni che l'attaccante stava ricevendo e ha mostrato chiara rabbia, come ripreso dalle telecamere di Movistar.