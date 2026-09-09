E' una sconfitta difficile da digerire quella che l'Inter ha incassato ieri contro il Real Madrid, secondo Andy Diouf, tra i più positivi in campo al Bernabeu: "Abbiamo giocato bene, prendendo due gol su altrettanti errori - ha detto il francese a CBS Golazo -. Parliamo di un livello alto, però abbiamo imparato molto".

L'analisi della partita.

"Abbiamo molta qualità, lo abbiamo dimostrato anche contro una grande squadra come questa. Abbiamo molti giocatori bravi, ma quando inizi la partita in questo modo, non è facile. Abbiamo continuato a giocare, siamo andati avanti".

Curtis Jones è un buon passatore, ma sbaglia un passaggio. Josep Martínez è un buon portiere e lo ha dimostrato dopo con tante parate: perché tanti errori?

"Il livello alto, è la prima partita di Champions League. Abbiamo molti giocatori forti. Nel calcio capita".

Quindi quale è la sensazione definitiva dopo questa serata?

"Non è facile tornare a casa perché giochiamo ogni partita per vincere. Anche contro il Real Madrid, quindi ora abbiamo imparato molto. Abbiamo molte partite davanti, quindi andiamo avanti".

Quindi c’è qualcosa di positivo da portare via?

"Di positivo no perché vogliamo sempre vincere. Ma durante la partita abbiamo fatto cose buone".