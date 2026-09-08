Gianluca Gaetano è l'unico calciatore squalificato dopo la terza giornata di Serie A. Nel referto del Giudice sportivo, si apprende che il centrocampista dell'Atalanta è stato fermato per un turno, con tanto di ammenda di 10mila euro, "per avere, al termine della gara (contro la Roma, ndr), rivolto all'Arbitro (Andrea Colombo, ndr) un'espressione gravemente irrispettosa".

In chiave Inter, vanno segnalate le sanzioni per Cristian Chivu (prima) e Lautaro Martinez (seconda). Quest'ultimo si è reso protagonista di una protesta nei confronti dell'ufficiale di gara durante la gara contro il Napoli che gli è costata anche una multa di 1500 euro, in quanto capitano della squadra.

Infine, nella sezione 'allenatori', si nota che Domenico Tedesco è stato squalificato per due turni "per avere, al 49° del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Per il tecnico del Bologna anche 5mila euro di multa.