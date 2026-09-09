Conferenza stampa in casa Ascoli che vede protagonista Giacomo De Pieri, l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter in estate, che ha raccontato le sue sensazioni dopo questi primi mesi con la maglia del Picchio: "Mi sono inserito molto bene, ho trovato un gruppo solido e compatto, mi sto trovando molto bene anche con le idee del Mister. Sono reduce dalle esperienze con Juve Stabia e Bari, l’ultimo anno è stato difficile, ma di crescita, sono in generale contento del percorso che ho fatto finora. La tappa Ascoli rappresenta un grande salto in questo percorso, penso che possiamo raggiungere gli obiettivi di squadra che ci siamo prefissati, mi sto trovando molto bene. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, la Serie B è un campionato insidioso, dobbiamo salvarci e mantenere la categoria, che i miei compagni hanno ottenuto l’anno scorso. I miei obiettivi personali non possono che coincidere con quelli di squadra”.

Intanto ha trovato il modo per entrare a referto nel match contro la Carrarese, grazie all'assist per il gol del pareggio di Gabriele Gori: "In quei frangenti non ho avuto sensazioni particolari, la mia è stata una giocata di puro istinto, per fortuna è andata bene e ho fatto l’assist per pareggiare la partita”. Infine, un pensiero per il tifo bianconero: "Ho provato tanta emozione, sabato abbiamo visto un grande stadio che ci ha portato grande entusiasmo e per noi può essere un’arma in più”.