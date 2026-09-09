Una rimpatriata con vittoria. Serata ideale per Denzel Dumfries, che trova i suoi primi punti in Champions League contro il Real Madrid e abbraccia tutti i suoi ex compagni di squadra all'Inter. Nel post partita l'olandese parla ai microfoni di Sky: "Partita speciale per me, ho ritrovato tutti i miei amici. Abbiamo giocato insieme per 5 anni, è stato speciale per me e voglio bene a tutti. Alla fine sono contento per la vittoria".

Mourinho ha definito la partita pazza, come la valuti tu? Che Inter hai ritrovato?
"Molto bene, conosco le qualità dell'Inter, ha giocatori forti. Ma anche noi abbiamo una squadra forte. La partita è stata pazzesca, alla fine sono contento del fatto che abbiamo vinto e lo abbiamo meritato. L'Inter è una squadra molto forte, sicuramente".

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 10:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.