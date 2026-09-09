E' stato arduo il compito dei pagellisti ieri sera: dare voti dopo un Real Madrid-Inter così è un esercizio a dir poco complicato. Per la Gazzetta dello Sport, per esempio, tra i nerazzurri il migliore è stato Andy Diouf con 6,5 (altro che 'miedo escenico, sorseggia l'effetto Bernabeu con un bicchier d'acqua') mentre dietro la lavagna come peggiore ci finisce Pepo Martinez (il 5 per una 'notte insensata' dove lo 'sfoggio di personalità non è sempre un plus'). Nel complesso la squadra strappa una sufficienza per la prestazione del Bernabeu, lo stesso vale per il suo allenatore Cristian Chivu. Promossi: Bastoni, Stones e Carlos Augusto con 6,5, oltre a Calhanoglu, Lautaro e Bonny.

Si fermano a 5,5: Pavard, Bisseck, Barella e Jones. Male Thuram e Sucic: 5.