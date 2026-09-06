Molto deluso Alisson, esterno d'attacco del Napoli, dopo la sconfitta maturata sul campo dell'Inter. Il brasiliano ha commentato sui social il risultato: "Sono deluso dal fatto che abbiamo perso la partita in questo modo, in un incontro che sembrava destinato a concludersi con un buon risultato per noi! Guardiamo avanti, impariamo da questa esperienza e cerchiamo di tornare a vincere! Non vedo l’ora di regalare di nuovo gioia ai tifosi del Napoli!", ha scritto Alisson.

Anche Meret alla CBS ha mostrato tutta la sua delusione: "Penso che nell'ultima mezz'ora potevamo fare meglio. Essere avanti di due gol e poi tornare a casa con zero punti è sicuramente un grande peccato", ha spiegato il portiere del Napoli.