Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha commentato a DAZN il pareggio ottenuto sul campo della Juventus. Le sue parole: "La Juventus non meritava di perderla, non abbiamo giocato bene e abbiamo perso troppi palloni. C'è ancora molto lavoro da fare, la prestazione non è stata delle migliori. Le cose semplici sono le migliori, abbiamo fatto tanta fatica quando perdevamo il pallone soprattutto con i tanti attaccanti mandati in campo dalla Juventus. L'unica cosa positiva è che potevamo vincerla fino alla fine".