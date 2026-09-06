Il Bologna recupera per due volte il Sassuolo e trova il primo punto del proprio campionato: il risultato finale dello stadio dall'Ara è 2-2. Dopo la rete nel primo tempo di Doig, i felsinei riescono a trovare il pareggio grazie alla capocciata di Piccoli a inizio ripresa. A riportare in vantaggio i neroverdi è il gol un po' fortunoso di Adzic, cui farà seguito la rete del definitivo pareggio a firma Dovbyk a inizio recupero.