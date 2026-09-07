Non c'è due senza tre. Dopo aver fatto centro con Bologna e Genoa, regalando sei punti alla Lazio in campionato, Davide Frattesi ha propiziato la rimonta della squadra di Gennaro Gattuso sul campo dell'Udinese segnando il suo terzo gol stagionale in altrettante partite giocate in Serie A con la maglia biancoceleste.

Approfittando di un assist perfetto di Mattia Zaccagni, al 75', l'ex centrocampista dell'Inter ha battuto Maduka Okoye con il più classico degli inserimenti a fari spenti in area che lo hanno reso celebre. I capitolini, trovato l'1-1 che ha annullato il precedente vantaggio di Jesper Karlstrom, non si sono accontentati e si sono portati a casa il bottino pieno in virtù della rete di Albert Gudmundsson all'88esimo.