Tre sconfitte nelle prime tre partite e zero punti in classifica costano caro a Fabio Grosso, che viene esonerato dalla Fiorentina. Si tratta del primo esonero della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale della viola: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 23:47
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione