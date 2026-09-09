Sono solo sei i calciatori dell'Inter promossi dal Corriere dello Sport dopo la partita contro il Real Madrid: Stones, Diouf, Calhanoglu e Zielinski (voto 6), oltre a Lautaro e Carlos Augusto premiati con un 6,5. Insufficienti le prove degli altri nerazzurri scesi in campo: male Pavard, Barella, Sucic, Jones e Thuram con 5, mentre prendono mezzo voto in più Bonny, Bastoni e Bisseck. Il peggiore è Pepo Martinez con 4,5: "Il diagonale di Mbappé non gli lascia scampo, mentre il raddoppio di Valverde è un regalo incredibile. Tira fuori l’orgoglio con tre intervenuti senza senso tra la chiusura del primo tempo e l’inizio della ripresa, ma è già troppo tardi", il giudizio che si legge sul Corsport.

Non arriva alla sufficienza nemmeno Cristian Chivu 5,5: "Gli ultimi dolci ricordi al Bernabeu restano quelli di sedici anni fa. Per scrivere altre pagine di storia avrà altre chance più avanti".