Sfilza di insufficienze per gli interisti scesi in campo ieri a Madrid nelle pagelle di Tuttosport: i peggiori sono Barella, Thuram e Bisseck con 5. Mezzo voto in più per Pepo Martinez, Pavard, Calhanoglu, Jones, Zielinski, Bonny. Strappano il 6 Bastoni, Stones e Sucic, mentre Carlos Augusto e Lautaro si distinguono come migliori con un 6.5. Il brasiliano, secondo il quotidiano torinese, "è tra i più intraprendenti", mentre il Toro è "capitano vero, l'ultimo ad arrendersi". Più che sufficiente anche la prova di Andy Diouf "uno dei pochi, se non l'unico, a cercare con continuità la verticalità", nel giudizio di TS.

Cristian Chivu, infine, porta a casa la sufficienza ma con un appunto: "Una sconfitta che deve servire per capire che bisogna utilizzare diversi registri a seconda dello scenario", si legge.