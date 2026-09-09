Sfilza di insufficienze per gli interisti scesi in campo ieri a Madrid nelle pagelle di Tuttosport: i peggiori sono Barella, Thuram e Bisseck con 5. Mezzo voto in più per Pepo Martinez, Pavard, Calhanoglu, Jones, Zielinski, Bonny. Strappano il 6 Bastoni, Stones e Sucic, mentre Carlos Augusto e Lautaro si distinguono come migliori con un 6.5. Il brasiliano, secondo il quotidiano torinese, "è tra i più intraprendenti", mentre il Toro è "capitano vero, l'ultimo ad arrendersi". Più che sufficiente anche la prova di Andy Diouf "uno dei pochi, se non l'unico, a cercare con continuità la verticalità", nel giudizio di TS

Cristian Chivu, infine, porta a casa la sufficienza ma con un appunto: "Una sconfitta che deve servire per capire che bisogna utilizzare diversi registri a seconda dello scenario", si legge. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 10:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.