La Gazzetta dello Sport parla di 'rebus portiere' in casa Inter dopo la prestazione di ieri al Bernabeu di Pepo Martinez, autore di una papera che ha dato 'vibes da Radu', secondo la rosea: "Il sospetto che ogni interista custodiva sotto sotto dall'estate è emerso ieri in superficie: alla lunga, quest'anno il portiere potrebbe essere un problema", si legge nell'articolo.

I colleghi, poi, fanno un salto nel tempo per risalire al momento in cui la dirigenza ha deciso di puntare sullo spagnolo dopo aver deciso di 'bloccare' Vicario con una promessa di acquisto. Le cose sono andate diversamente, con l'avallo di Cristian Chivu, convinto che l'ex Genoa fosse pronto a raccogliere l'eredità di Yann Sommer che, a proposito, ieri non se l'è passata meglio nel match perso dal Bruges contro l'Aston Villa.

Tornando a Martinez, scrive la Gazzetta dello Sport, "siamo sicuri che, in linea generale, il club su Pepo primo portiere non abbia azzardato troppo?". Può essere che orao l'esordio di Ivan Provedel venga anticipato e che i minuti dell'ex Lazio possano aumentare